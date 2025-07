Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei überführt Kofferdieb am Flughafen Frankfurt mithilfe von Videoauswertung

Frankfurt/Main (ots)

Am 06. Juli 2025 gelang es der Bundespolizei einen 44-jährigen ugandischen Staatsangehörigen nach einem Kofferdiebstahl am Regionalbahnhof des Flughafens Frankfurt am Main zu überführen. Eine gezielte Auswertung des Videomaterials half bei der schnellen Identifizierung sowie der Festnahme des Mannes.

Zuvor hatte eine Reisende gemeldet, ihren Koffer am Gleis 1 des Regionalbahnhofs versehentlich stehen gelassen zu haben. Als der Koffer wenig später nicht mehr auffindbar war, werteten Einsatzkräfte umgehend die Videoaufzeichnungen aus. Dabei stellten sie eindeutig fest, dass der Beschuldigte den Koffer an sich genommen hatte.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatorts gelang es den bereits polizeibekannten Mann wenig später zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell