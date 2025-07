Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Innenstadtbereich: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (29. Juli 2025), 18:15 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 09:00 Uhr kam es an der Haupt- bzw. Marktstraße in Kevelaer zu insgesamt sieben Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Sachverhalten.

Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Dienstag (29. Juli 2025), 18:15 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 04:55 Uhr, auf bislang unbekannte Weise, in die Filiale einer Bäckerei an der Hauptstraße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

An der Marktstraße beschädigten die Täter das Schloss eines Verkaufsstands des Wochenmarkts und drangen so in den Stand ein. Zwischen Dienstag (29. Juli 2025), 18:30 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 08:15 Uhr wurden, nach aktuellem Kenntnisstand, keine Wertgegenstände entwendet.

Beim Ladenlokal eines 1EUR-Shops an der Hauptstraße beschädigten die unbekannten Täter zwischen Dienstag (29. Juli 2025), 18:38 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 08:40 Uhr eine Zugangstür. Der oder die Täter schafften es aber nicht in das Geschäft einzudringen.

Auch beim Ladenlokal eines Gastronomiebetriebs an der Hauptstraße beschädigten unbekannte Täter eine Tür sowie ein Fenster. In der Zeit von Dienstag (29. Juli 2025), 20:41 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 08:30 Uhr drangen die Täter in den Betrieb ein, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

Im Zeitraum von Dienstag (29. Juli 2025), 20:45 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 09:00 Uhr versuchten die Täter zudem in ein Eiscafé einzubrechen. Neben zwei Türen wurde auch ein Fenster beschädigt. In das Café an der Hauptstraße drangen die unbekannten Täter aber nicht vor.

Durch das Aufhebeln einer Tür verschafften sich die unbekannten Täter, im Zeitraum von Dienstag (29. Juli 2025), 20:45 Uhr und Mittwoch (30. Juli 2025), 08:10 Uhr, Zugang zu einer Gaststätte an der Hauptstraße. In den Räumlichkeiten beschädigten die Täter weitere Türen, durchsuchten mehrere Räume, entwendeten nach aktuellem Stand aber keine Wertgegenstände.

Die Tür eins Fachgeschäfts für Elektronikwaren wurde durch den oder die Täter am Mittwoch (30. Juli 2025) zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr beschädigt. In das Ladenlokal drangen die Täter nicht vor.

Ob und in welchem Zusammenhang die beschriebenen Sachverhalte zueinanderstehen und wie viele unbekannte Täter beteiligt waren, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell