POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall in Mehr mit einer leicht verletzten Frau

Verursacher flüchtet zu Fuß

Verdacht auf Drogen

Rees (ots)

Am Donnerstag (31. Juli 2025) kam es in Rees-Mehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Eine 61-jährige Frau aus Rees wollte mit ihrem VW Tiguan von der Heresbachstraße, aus Richtung Meerhoog kommend, nach links in die Klückenhofstraße abbiegen. Ein 41-jähriger Mann aus Neuss, der mit einem Renault Zoe ebenfalls auf der Heresbachstraße in gleicher Richtung unterwegs war, wollte offensichtlich den abbiegenden VW der Frau im Einmündungsbereich links überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der die dadurch nicht mehr fahrbereit waren. Der Renault beschädigte im weiteren Verlauf noch einen VW Golf einer 57-jährigen Frau aus Rees, die auf der Klückenhofstraße an der Einmündung der Heresbachstraße stand und nach links in diese abbiegen wollte. Der Wagen wurde leicht beschädigt. Bei dem Unfall erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen. Der 41- Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort in eine zunächst unbekannte Richtung. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens konnte er kurze Zeit später nach Zeugenhinweisen auf einem nahegelegenen Campingplatz festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Da sich bei ihm Verdachtsmomente auf den Konsum von Drogen sowie psychische Auffälligkeiten ergeben hatten, wurde er zur Polizeiwache Emmerich verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Im weiteren Verlauf wurde er einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung (aufgrund des Verkehrsunfalles unter dem Einfluss berauschender Mittel), Verkehrsunfallflucht sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Der von ihm geführte Pkw wurde sichergestellt. Die anderen beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (sp)

