FW-AUR: Handy detektiert vermeintlichen Unfall

Aurich-Middels (ots)

Durch die automatische Absetzung einer Unfallmeldung sind am Freitagvormittag diverse Rettungskräfte an die Esenser Landstraße ausgerückt. Der Notruf erreichte die Kooperative Regionalleitstelle in Wittmund gegen 12 Uhr, woraufhin die Feuerwehren Middels, Sandhorst und Ardorf zur vermeintlichen Unfallstelle entsendet wurden. Auch der Rettungsdienst und die Polizei fuhren den Einsatzort an. Den ersteintreffenden Kräften ist dann schnell ersichtlich geworden, dass kein tatsächliches Unfallereignis vorlag. Weil die Meldung von einem Smartphone stammte, versuchten die Feuerwehrleute in der Folge, dieses zu lokalisieren. In Zusammenarbeit mit der Leitstelle fanden die Einsatzkräften das gesuchte Telefon nach einigen Minuten schließlich am Straßenrand vor. Vermutlich war das Gerät vom Dach eines Fahrzeugs gefallen und hatte durch den Aufprall einen vermeintlichen Unfall detektiert. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.

