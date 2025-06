Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Alarm ohne erkennbaren Grund

Aurich (ots)

Die Brandmeldeanlage eines im Ortsteil Popens liegenden Pflegeheimes hat am Montagvormittag ausgelöst. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich fuhren das Objekt an der Popenser Straße daraufhin an und stellten während der Erkundung der Räumlichkeiten fest, dass ein Rauchmelder innerhalb eines derzeit leerstehenden Bewohnerzimmers Alarm geschlagen hatte. Zu einem Feuer war es hier aber nicht gekommen, auch sonst konnte kein konkreter Grund für die Auslösung des Warnmelders festgestellt werden. Ein Gebäudeverantwortlicher übernahm die Einsatzstelle von den Feuerwehrleuten, die nach erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage wieder abfuhren.

