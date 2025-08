Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ein Einbruch, ein Versuch

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (31. Juli 2025) zwischen 13:15 und 16:15 Uhr sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Wohnhaus am Zeisigweg in Borghees eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, entwendet wurden Schmuck und ein Smartphone. Auf der Straße Am Leegmeer kam es am selben Tag vormittags zu einem Einbruchsversuch. Gegen 10:35 Uhr konnte ein Anwohner beobachten, wie ein dunkel gekleideter Mann das Nachbargrundstück betrat und eine Scheibe an dem Haus einschlug. Danach flüchtete der Mann allerdings in Richtung Wassenbergstraße, ohne in das Gebäude zu gelangen. Der Unbekannte trug dem Zeugen nach dunkle Kopfhörer um den Hals hängend, eine schwarze Cap, eine Kette mit einem Auge-Anhänger und einen blauen Verband am rechten Arm. Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

