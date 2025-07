Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Zeugen nach Einbruch in Schwimmbad gesucht

Trebur (ots)

Nach dem Einbruch in das Schwimmbad in der Theobaldstraße in der Nacht zum Donnerstag (31.07.) suchen die Ermittler des Kommissariats 41 nach Zeugen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen bemerkt.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam mittels Aufhebeln einer Metalltür Zugang auf das Gelände und brachen anschließend noch die Tür zum einem Lager auf. Entwendet wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 mit den Beamten in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

