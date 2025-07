Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ein Leben im Dienst der Sicherheit: Axel Pauli geht in den Ruhestand

Bad Orb (ots)

(cl) Nach fast 43 Jahren engagierter Polizeiarbeit im Dienst des Landes Hessen verabschiedet sich Axel Pauli, Leiter der Polizeistation Bad Orb, mit Ablauf Juli in den Ruhestand. Der 60-jährige Familienvater von drei Kindern blickt auf eine lange Karriere zurück, die im Oktober 1982 begann.

Nach seiner Ausbildung, die er 1985 erfolgreich abschloss, war der Erste Polizeihauptkommissar unter anderem von 1988 bis 1990 als Einsatzbeamter im Polizeipräsidium Frankfurt tätig. 1996 absolvierte er das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst, das ihm den Weg zu vielfältigen Führungsaufgaben innerhalb der Polizeidirektion Main-Kinzig ebnete. Dort durchlief er bei den Polizeistationen in Bad Orb, Hanau, Schlüchtern und Gelnhausen verschiedene Führungsfunktionen auf Ebene der Dienstgruppen- und zuletzt Dienststellenleitung.

Seit Juli 2022 leitete Axel Pauli mit großem Engagement die Polizeistation Bad Orb. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen gestaltete er dort mit vielen Impulsen die Sicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich.

Polizeipräsident Daniel Muth fand würdigende Worte und führte bei seiner Verabschiedung aus: "Axel Pauli hat sich über Jahrzehnte mit großer Kompetenz und Herzblut für die Sicherheit unserer Region eingesetzt. Sein Führungsstil war stets geprägt von Menschlichkeit und Professionalität. Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihm alles Gute und bedanken uns herzlich für seinen herausragenden Dienst."

Herr Pauli freut sich darauf, nach dem aktiven Dienst nun mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und seine musikalischen Leidenschaften sowie das Motorradfahren weiter zu pflegen.

Seine Nachfolge tritt Franz Josef Hiery an. Der 58-Jährige bringt langjährige Erfahrung sowohl in der Schutz- als auch in der Kriminalpolizei mit und war zuletzt in den Stäben der Abteilung Einsatz und der Behördenleitung tätig.

