POL-HRO: Mann in Sanitz leblos aufgefunden

Güstrow (ots) - Am 18.04.2025, gegen 22 Uhr, kam es in der Glasewitzer Straße in Güstrow zu einem schweren Raub. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger afghanischer Staatsbürger nach der Arbeit mit einem E-Scooter die Neukruger Straße und wollte in die Glasewitzer Straße einbiegen. Auf Höhe des dortigen Autohauses stellte sich ihm ein junger Mann in den Weg und forderte sein Handy, welches am Lenker des ...

