POL-HRO: Schwerer Raub in Güstrow am Karfreitag

Güstrow (ots)

Am 18.04.2025, gegen 22 Uhr, kam es in der Glasewitzer Straße in Güstrow zu einem schweren Raub. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger afghanischer Staatsbürger nach der Arbeit mit einem E-Scooter die Neukruger Straße und wollte in die Glasewitzer Straße einbiegen. Auf Höhe des dortigen Autohauses stellte sich ihm ein junger Mann in den Weg und forderte sein Handy, welches am Lenker des E-Scooters befestigt war. Als der Geschädigte die Herausgabe ablehnte, zog der Tatverdächtige ein Messer heraus, stach dem 32-Jährigen in den Arm und ergriff dessen Handy. In diesem Moment erschien scheinbar ein Bekannter des Tatverdächtigen am Tatort, nahm dem 21-Jährigen das geraubte Handy wieder weg und gab es dem Geschädigten zurück. Dieser verließ daraufhin den Tatort und informierte schließlich von Zuhause aus die Polizei. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Güstrow konnten aufgrund der guten Personenbeschreibung des 32-Jährigen den bereits polizeilich bekannten, 21 Jahre alten, afghanischen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antreffen und vorläufig festnehmen. Der Geschädigte erlitt durch den Stich eine oberflächliche Schnittverletzungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Güstrow geführt. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

