Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (07.07.2025), gegen 02:55 Uhr beschädigte ein 23-jähriger Autofahrer sechs Fahrzeuge auf dem Weg von der Rosenstraße über die Sternstraße bis zur Ruthenstraße. Der 23-Jährige fuhr zunächst aus einer Hofeinfahrt heraus und streifte ein gegenüber geparktes Auto. Er setzte seine Fahrt in Richtung Sternstraße fort und streifte dabei weitere drei geparkte Autos am rechten und linken Fahrbahnrand. Nach dem Abbiegen in die Ruthenstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Er fuhr frontal in ein geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Autos beschädigt. Der Fahrer und die zwei Mitfahrer verließen den Unfallort. Der Fahrzeughalter blieb an der Unfallstelle und wartete auf das Eintreffen der Einsatzkräfte.

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell