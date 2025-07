Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Willich (ots)

Seit Freitagnachmittag, 4. Juli, wird ein 13-Jähriger aus Neersen vermisst. Er kam nach der Schule nicht nach Hause und telefonierte zuletzt um 16.30 Uhr an diesem Freitag mit seiner Mutter. Der Junge war bereits in der vergangenen Woche einmal nicht nach Hause gekommen und dann nach öffentlicher Suche in Willich gefunden worden. Diesmal suchten die Eltern zunächst allein überall in Willich nach ihm und wandten sich am späten Samstagabend an die Polizei. Diese fahndet nun öffentlich nach dem Jungen: Beschreibung und Bild finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/173524 Sollte das Aufrufen des Links eine Fehlermeldung hervorrufen, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung nicht mehr besteht. /hei (677)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell