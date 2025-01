Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen 20-Jährigen mit geladener Schreckschusswaffe, Vielzahl an verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie eine Menge Bargeld

Magdeburg (ots)

Diese Personenkontrolle hatte es in sich: Am Dienstag, den 7. Januar 2025 überprüften Beamte der Bundespolizei um 15:00 Uhr einen 20-jährigen Mann im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes. Den Einsatzkräften händigte er einen abgelaufenen vorläufigen Personalausweis aus und gab an, keinerlei gefährliche oder verbotene Gegenstände, jedoch Medikamente mit sich zu führen. Bei der Inaugenscheinnahme dieser stellten die Beamten über 1300 verschreibungspflichtige Tabletten fest. Laut seinen eigenen Angaben hatte er die Medikamente weder verschrieben bekommen, noch legal erworben. Neben den Pastillen kamen Bargeld in Höhe von 1260 Euro sowie eine geladene Schreckschusswaffe zum Vorschein. Eine Erlaubnis zum Führen jener Waffe hatte der Heranwachsende nicht. Zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung wurde der Tatverdächtige mit auf die Dienststelle genommen. Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten handelte es sich unter anderem um 97 Tabletten Oxycodon, 500 Tabletten Tilidin und 729 Tabletten Alpazolam. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und der Deutsche an die zuständige Landespolizei übergeben. Er erhält Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Arznei-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell