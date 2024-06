POL-MG: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum von Montag, 3. Juni, um 16.30 Uhr und Dienstag, 4. Juni, um 6.30 Uhr einen Bauwagen auf einer Baustelle an der Beethovenstraße aufgebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in den Bauwagen. Die Täter entwendeten diverse technische Geräte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle ...

