Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Die Polizei sucht Ersthelfer sowie Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Freitag (16.05.), gegen 18:45 Uhr, ereignet hat. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte am Straßenrand in der Wehrstraße in Fahrtrichtung der Mellinghofer Straße geparkt und hatte vor auszuparken, wobei sie eigenen Angaben zufolge einen Schulterblick machte. Währenddessen wurde sie jedoch auf einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sie anhalten solle. Das tat sie auch und hielt ihr Fahrzeug auf der Hahnenstraße. Denn zeitgleich mit dem Auspark-Manöver war ein 81-jähriger Rollerfahrer auf der Wehrstraße in gleicher Richtung unterwegs und hatte sich scheinbar vor dem ausparkenden Fahrzeug derart erschreckt, dass er stark abgebremst und vom Roller gestürzt sei. Umgehend wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Die Fahrerin stand unter Schock und wurde durch einen Seelsorger betreut. Am gestrigen Tag ist der schwer verletzte Mann verstorben. Ob ein internistischer Vorfall vorlag oder ob er durch das starke Abbremsen gestürzt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun nach Zeugen sowie Ersthelfern. Waren Sie vor Ort und können Aussagen zum Unfallhergang machen? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell