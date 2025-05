Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Jackpot nur für die Betrüger - "Lotterie-Masche" kostet Seniorin 20.000 Euro

Oberhausen (ots)

Gängige Betrugsmaschen, wie beispielsweise der "falsche Polizist" oder der "Enkeltrick" haben mittlerweile eine hohe Bekanntheit in der Bevölkerung erlangt. Auch daher denken sich Betrüger häufig neue Maschen aus, um das Ersparte ihrer Opfer zu erlangen.

So kam es dazu, dass am 12.05. eine 65-jährige Oberhausenerin einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhielt, der die Frau über einen angeblichen Lotteriegewinn in Kenntnis setzte, den die 65-Jährige jedoch nicht abgeholt habe. Daher sei es nun zu einem Gerichtsverfahren gekommen, weswegen sie nun 80.000 Euro zahlen müsse - im Falle einer außergerichtlichen Lösung seien es jedoch nur 20.000 Euro.

Aus Angst vor Konsequenzen überwies die Oberhausenerin dann 20.000 Euro an den/die Täter.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich am Telefon niemals zu Überweisungen überreden! Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie einen nahen Angehörigen um Rat, erkundigen Sie sich auf einer Polizeiwache oder wählen Sie die 110.

