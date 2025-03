Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Toyota prallt nach Vorfahrtsmissachtung gegen Baum

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 66-Jährige war am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit ihrem Toyota auf der Seestraße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs, während eine 38-jährige VW-Fahrerin die Schillerstraße in Richtung Seestraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Seestraße/Schillerstraße missachtete die 66-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 38-Jährigen, was zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge führte. Der Toyota geriet durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12.300 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen nahm den Unfall auf.

