Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ St. Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Leimen/ St. Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein Altkleidercontainer in der Theodor-Heuss-Straße von bislang unbekannter Täterschaft in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Ilgen und Leimen musste den Container öffnen, um das Feuer zu löschen. Durch den Brand wurden der Container sowie die darin befindlichen Kleidungsstücke beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur unbekannten Täterschaft und zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell