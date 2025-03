POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 13.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsverstoß

Mannheim (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend im Stadtteil Herzogenried einen verschlossenen E-Scooter. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter gegen 18.15 Uhr an einer Sporthalle an der August-Kuhn-Halle verschlossen ab. Als er gegen 20.30 Uhr zu der Örtlichkeit zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr auffindbar. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter ...

