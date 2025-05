Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Festnahme nach Kokain-Deals - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (20.05.) konnte ein mutmaßlicher Betäubungsmittel-Dealer durch Zivilpolizistinnen und Zivilpolizisten vorläufig festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Da es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Betäubungsmittelverkäufen im Bereich der HOAG-Trasse/Neumühler Straße kam, führten am Dienstag mehrere Beamtinnen und Beamte der Polizei Oberhausen verdeckte Observationen in diesem Bereich durch. Etwa gegen 12:00 Uhr konnte ein junger Mann festgestellt werden, der wiederholt Übergaben durchführte. Im weiteren Observationsverlauf wurde der 21-Jährige vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnten diverse sog. Bubbles mit Kokain sowie Marihuana und Bargeld aufgefunden werden.

Am Mittwoch (21.05.) ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Richter die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen an. Er wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt überführt und muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

