POL-AA: Aalen: Mann mit buntem Hut mit Comicfiguren gesucht

Aalen (ots) - Backnang: Unfall auf B14 Am frühen Donnerstagabend, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Winnenden. Auf Höhe Maubach übersah er einen vor ihm befindlichen Audi und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Murrhardt: Essen auf Herd vergessen Am Donnerstag, gegen 15:25 Uhr alarmierte ein besorgter Nachbar ...

