Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Brandalarm, Einbruchsversuche

Aalen (ots)

Backnang: Unfall auf B14

Am frühen Donnerstagabend, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Winnenden. Auf Höhe Maubach übersah er einen vor ihm befindlichen Audi und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Murrhardt: Essen auf Herd vergessen

Am Donnerstag, gegen 15:25 Uhr alarmierte ein besorgter Nachbar Feuerwehr und Polizei, da aus einer Wohnung in der Straße Sägdöbel ein seltsamer Geruch drang und Rauchmelder zu hören waren. Die freiwillige Feuerwehr stellte angebranntes Essen, welches auf dem Herd vergessen wurde, als Ursache des Alarms fest. Es kam zu keinem Sachschaden.

Backnang: Auto übersehen

Am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr übersah eine 43-jährige Renault-Fahrerin eine 58-jährige BMW-Fahrerin, die mit ihrem Auto in der Gartenstraße an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf diese auf. Dabei wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Schorndorf: Einbruchsversuch

Am Donnerstag gegen 23:50 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße Ottilienberg in eine leerstehende Wohnung einzubrechen. Dabei wurden die Täter von einem Nachbarn entdeckt und flüchteten. Nach den Tätern wurde in der Nacht, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, gesucht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Waiblingen-Beinstein: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher versuchte im Verlauf des Donnerstags gewaltsam in ein Wohnhaus in der Obsthalde einzudringen. Er scheiterte jedoch an seinen Versuchen, die Terrassentüre aufzuhebeln und ließ von seinem Vorhaben hab. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet Hausweinberg nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 64 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 11.50 Uhr von der Max-Eyth-Straße kommend in die Brückenstraße ein. Dabei übersah sie einen Ford Transit, der von einem 47-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei rund 4500 Euro Schaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell