Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Hotel

Winterberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Hotel im Ortsteil Niedersfeld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Rezeption des Hotels "Am Kreuzsteinchen". Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und entwendeten unter anderem einen Tresor sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hotels beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell