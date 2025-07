Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe sprühen mit Pfefferspray und flüchten

Meschede (ots)

Zwei aktuell noch unbekannte Täter haben in einem Supermarkt versucht Ware zu entwenden und dann einen Zeugen mit Pfefferspray besprüht. Der 59-Jährige Mitarbeiter des Geschäfts an der "Jahnstraße" ist dabei leicht verletzt worden. Dem jetzigen Stand der Ermittlungen zufolge haben die beiden Tatverdächtigen zunächst eine Tasche voll mit Ware gepackt, augenscheinlich um sie ohne zu bezahlen aus dem Geschäft mitzunehmen. Als sie von aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, kam es zur Auseinandersetzung. Die Täter sind geflüchtet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

