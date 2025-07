Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Olsberg (ots)

Gestern Morgen sind zwei Autos zwischen Altenbüren und Olsberg zusammengestoßen. Auf der "Briloner Straße" / K 15 waren gegen 07:50 Uhr zwei Autos unterwegs. Eine 30-jährige Frau war in Richtung Altenbüren unterwegs, während zeitgleich eine 70-jährige Brilonerin in Richtung Olsberg fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 30-Jährige von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto der 70-Jährigen. Beide Fahrerinnen sind bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die 70-Jährige ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und sind abgeschleppt worden. Das Auto der 30-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

