Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots)

Zwischen dem 27.03.2025, 17.45 Uhr und dem 28.03.2025, 07.40 Uhr beschädigen unbekannte Täter einen in der Simsonstraße in Suhl geparkten, momentan nicht zugelassenen, Pkw Opel. Am Fahrzeug wurden die beiden Außenspiegel, die Türgriffe auf der Beifahrerseite, die Radkappen sowie die Frontscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2300,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

