Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Diebstahl eines Pedelecs gesucht

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, 23. Juni kam es zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im Bereich der Färberstraße in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete während des Public Viewing das verschlossene Pedelec der Marke Cube im Wert von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922-77 66 00 zu melden.

