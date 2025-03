Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 28.03.2025, gegen 07.20 Uhr befährt eine 55jährige Fahrzeugführerin aus Ilmenau mit ihrem Pkw VW die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße von Zella-Mehlis kommend in Richtung Suhl-Friedberg. An der "Viaduktkreuzung" gerät das Fahrzeug aus nicht geklärter Ursache auf die Mittelinsel und kollidiert mit der Lichtzeichenanlage. Dadurch kam es zu einem Ausfall der gesamten Ampelanlage, welche im Laufe des Vormittages wieder instandgesetzt werden musste. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Klinikum Suhl eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 20000,- Euro, der Schaden an der Lichtzeichenanlage ca. 25000,- Euro.

