Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Zella-Mehlis (ots)

Am 27.03.2025, gegen 22.35 Uhr wird ein 37jähriger Mann aus Zella-Mehlis mit seinem Fahrrad in der Meininger Straße in Zella-Mehlis kontrolliert. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruches wurde vor Ort ein Atemalkoholvortest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,83 Promille ergab. Im weiteren Verlauf verhielt sich die Person äußerst unkooperativ, beleidigte die eigesetzten Beamten mehrfach und schlägt zudem in die Richtung der Beamten. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und mehrere Anzeigen erstattet.

