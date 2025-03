Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: aggressiver Ladendieb

Schmalkalden (ots)

Am 26.03.2025 kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in Schmalkalden. Eine männliche Person entnahme mehrer Artikel im Wert von ca. 100 Euro aus den Regalen des Supermarktes und verstaute dann diese unter seiner Kleidung. Dies konnte durch die Ladendetektivin beobachtet werden. Nachdem der 34jährige Täter den Kassenbereich durchquerte ohne die Waren zu bezahlen, wurde er durch die Ladendetektivin und weitere Mitarbeiter gestellt und angesprochen. Daraufhin schubste der 34jährige die Ladendetektivin und schlug auf die weitern Mitarbeiter ein. Ein weitere Kunde eilete zu Hilfe, so das die Person bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden konnte. Eine Anzeige wurde gefertigt, Hausverbot wurde ausgeprochen und die Waren mussten dem Markt zurück gegeben werden.

