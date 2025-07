POL-HSK: Autounfall mit zwei Verletzten

Sundern (ots) - Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 12:30 Uhr ist an der "Kirchkette" in Hövel eingebrochen worden. Gewaltsam haben sich Unbekannte Zutritt in ein Haus verschafft. Dabei haben sie Sachschaden angerichtet. Der oder die Einbrecher haben Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute dauern an. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen. ...

