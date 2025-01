Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Wendemanöver führt zum Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 25.01.2025, gegen 17:34 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die B317, von der Seesteige kommend in Fahrtrichtung Freiburg. Auf der Auffahrt zur B31, im Bereich der dortigen durchgezogenen Linie, leitete der Fahrer, nach Zeugenhinweisen, ein Wendemanöver ein, der hinter ihm fahrende Pkw-Fahrer erkannte die Situation und wich nach links aus, konnte aber ein Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw nicht mehr vermeiden. Ein weiterer Pkw-Fahrer, welcher aus Richtung Freiburg auf der B31 unterwegs war, musste ebenfalls ausweichen und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher, welcher zuvor verbotenerweise auf der B31 wendete, setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Donaueschingen fort, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sich unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

