POL-SI: Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi

Siegen/Wilnsdorf (ots)

Die Polizei in Siegen sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit dem 12. August vermisst wird. An diesem Tag war das Mädchen nicht nach Hause zurückgekehrt. Ursprünglich sollte sie in Geisweid einen Bus nehmen, um in Richtung ihres Wohnortes in Wilnsdorf zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die 12-Jährige bewusst aus ihrem gewohnten Lebensumfeld entfernt hat. In der Nacht vom 13. auf den 14. August ist die 12-Jährige möglicherweise im Bereich der Wiesenstraße in Siegen gesehen worden.

Die folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen negativ. Da weitere Anlaufstellen nicht bekannt sind, sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Mädchen. Die Fotos sowie eine Personenbeschreibung können im Fahndungsportal unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/178172

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

