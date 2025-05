Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Binsfeld (ots)

Am Freitag, 16.05.2025, zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, wurde ein in Industriestraße in Binsfeld, am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw, Ford Focus, durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug, evtl. mit Anhänger, beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

