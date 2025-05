Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Echternacherbrück

Echternacherbrück (ots)

Am 14.05.2025 kam es zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr in der Mindener Straße in Echternacherbrück zu einer Kollision eines unbekannten Fahrzeuges mit einem geparkten grauen BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

