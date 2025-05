POL-WAF: Warendorf. Minderjährige im Auto flüchten vor Polizei

Warendorf (ots) - In der Zeit vom Dienstag (06.05.2025) 11 Uhr bis Freitag (09.05.2025) 18 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Straße Zur Pohlstadt in Ennigerloh ein. Das Anwesen befindet sich im Nahbereich zur Einmündung Köntrup. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Es wurden unter anderem gelagerte Dachrinnen entwendet. Wer hat verdächtige ...

mehr