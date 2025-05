POL-WAF: Sassenberg. Betrunkener Autofahrer gefährdet Zeugen

Warendorf (ots) - Ein orangener VW Polo ist am Samstag (10.05.2025) in Oelde angefahren und hinten links beschädigt worden - der Verursacher des Schadens flüchtete. Das Auto stand zwischen 12.20 Uhr und 20.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Gerichtsstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

