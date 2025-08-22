PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb landet in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) ist es zu mehreren Ladendiebstählen durch einen 39-Jährigen gekommen.

Erstmalig fiel der Mann gegen 11:05 Uhr an einem Schmuckstand in der City-Galerie auf. Zeugen beobachteten ihn, wie er einen durch eine Schnur gesicherten Ring aus einer Auslage abschnitt. Hinzugerufene Polizisten konnten den Ring bei einer anschließenden Durchsuchung nicht auffinden, jedoch das abgeschnittene Etikett. Der Dieb erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige. Kurze Zeit später, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei erneut wegen des 39-Jährigen in die Stadt alarmiert, da Zeugen ihn diesmal dabei beobachteten, wie er Sonnenbrillen entwendete. Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten den Mann erneut. Diesmal fanden sie neben den Sonnenbrillen, verschiedene Parfum-Flaschen und Modeschmuck. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher. Den 39-Jährigen nahmen sie in Gewahrsam. Er erhielt eine weitere Strafanzeige. Die Kripo hat in beiden Fällen die Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:20

    POL-SI: Ohne Führerschein: 37-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Am Donnerstagmorgen (21.08.2025) ist einer Streifenwagenbesatzung auf der Marburger Straße in Kreuztal ein gelber Mercedes aufgefallen. Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt ein 37-Jähriger. Die Beamten entschieden sich dazu, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 37-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, befuhr eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 17:30

    POL-SI: 12-Jährige nach Öffentlichkeitsfahndung gefunden - #polsiwi

    Siegen/Wilnsdorf (ots) - Seit Donnerstagnachmittag (21.08.2025) hat die Polizei öffentlich nach einer vermissten 12-Jährigen gesucht. Das Mädchen war am 12. August nicht mehr zu ihrem Wohnort nach Wilnsdorf zurückgekehrt. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos. Nun kommt nach der Fahndung die schnelle Entwarnung. Die 12-Jährige konnte durch die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:51

    POL-SI: Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi

    Siegen/Wilnsdorf (ots) - Die Polizei in Siegen sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit dem 12. August vermisst wird. An diesem Tag war das Mädchen nicht nach Hause zurückgekehrt. Ursprünglich sollte sie in Geisweid einen Bus nehmen, um in Richtung ihres Wohnortes in Wilnsdorf zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die 12-Jährige bewusst aus ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren