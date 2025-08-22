PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mögliche Verkehrsbehinderungen in Siegen - Versammlung "Pride 2025" zieht durch innerstädtische Straßen

Siegen (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025, kann es in Siegen aufgrund einer angezeigten Versammlung zu temporären Verkehrsstörungen kommen. Der Polizei liegt eine Anmeldung für den Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr vor. Die öffentliche Versammlung steht unter dem Motto "Pride 2025". Unter anderem ist dabei ein Aufzug auf innerstädtischen Straßen geplant. Daher kann es zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich Kochs Ecke, der Koblenzer Straße Richtung Eiserfelder Straße, der Koblenzer Straße Richtung Kölner Tor, der Sandstraße und dem ZOB zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet Autofahrer, den innerstädtischen Bereich weiträumig zu umfahren.

