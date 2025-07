Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme wegen Haftbefehls - Reise endet am Grenzübergang

Bietingen (ots)

Ein 48-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 26. Juli 2025 gegen 17:00 Uhr am Grenzübergang Bietingen/ Thayngen als Insasse eines Fernbusses von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Beim Abgleich seiner Daten stellten die Beamten eine noch offene Geldstrafe in Folge einer Verurteilung durch das Amtsgericht Augsburg fest. 2023 wurde der 48-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Trotz rechtskräftigem Urteil kam er der Zahlung seiner Strafe bislang nicht nach. Dies führte dazu, dass die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg einen Vollstreckungshaftbefehl erließ.

Der Gesuchte konnte die Summe nicht aufbringen und wurde von der Bundespolizei noch am selben Abend in die Justizvollzugsanstalt in Konstanz eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell