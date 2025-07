Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Dienstag einen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Dienstagabend (22. Juli 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug (RE3071 von Basel nach Singen) kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Singen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegen den 26-Jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom Mai 2023 wegen Steuerhinterziehung bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann seine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro bezahlen und damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell