Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Zeugen zu Unfallflucht in der Seestraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (18.06.2025) zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Seestraße in Freudental ereignete, sucht die Polizei noch nach Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug eine Hausmauer eines Wohnhauses. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

