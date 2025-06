Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (20.06.2025) gegen 04.25 Uhr alarmierte ein Anwohner der Bussardstraße in Böblingen die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass drei bislang noch unbekannte Personen versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin den Tatort an. Währenddessen ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Murkenbachweg. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Am Zigarettenautomat, der lediglich beschädigt, aber nicht aufgebrochen wurde, entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

