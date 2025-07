Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizisten finden gesuchte Verurteilte

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben eine verurteilte Straftäterin an ihrer Wohnanschrift festgestellt und zur Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd gebracht.

Am Donnerstagnachmittag (24. Juli 2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine mit Haftbefehl gesuchte deutsche Staatsangehörige an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Das Amtsgericht Singen suchte nach der 25-Jährigen, nachdem sie ihre Freiheitsstrafe von 288 Tagen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bisher nicht angetreten hatte. Darüber hinaus lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz gegen die Frau vor. Im Januar 2025 erließ das Amtsgericht Konstanz einen Strafbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gegen sie, dessen Zahlung sie bislang schuldig geblieben war. Die offene Geldstrafe konnte sie vor Ort nicht begleichen und musste daher noch eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Zur Verbüßung der Haftstrafen brachten die Beamten die Frau in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd.

