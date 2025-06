Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

PKW touchiert Fahrrad

Goch (ots)

Am Montag (23. Juni 2025) gegen 13:35 Uhr war ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Klever Straße in Richtung Pfalzdorf unterwegs, als von rechts ein PKW vom Parkplatz eines Supermarktes fuhr und das Rad des Jungen touchierte. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Laut den Angaben des Jungen sind der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin ausgestiegen und haben gefragt, ob alles in Ordnung sei. Der 11-Jährige sagte zunächst, ihm sei nichts passiert. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten wieder ein und fuhren vermutlich in Richtung Pfalzdorf davon. Der Wagen war silber-farbend und trug ein Kennzeichen mit dem Fragment KLE-W???, gab der Junge an. Der Fahrer sei 50 bis 70 Jahre alt gewesen, mit grauen Haaren. Die Beifahrerin hatte rötliche Haare, zu einem Zopf gebunden. Der Autofahrer und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell