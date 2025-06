Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrzeugteile an Traktoren gestohlen

Zeugen gesucht

Gelddern (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (23. Juni 2025) haben unbekannte Täter auf einem Firmengelände auf der Siemensstraße an vier dort abgestellten Traktoren die Hydraulik-Oberlenker abmontiert und entwendet. Diese Fahrzeugteile werden genutzt, um Anbaugeräte an Schleppern oder Treckern anzuhängen. Zeuge, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

