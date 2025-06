Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Linienbus auf der L148 zwischen Wadern und Nunkirchen.

Wadern L148 (ots)

Am Samstag 14.06.2025, gegen 14:55 Uhr, kam es auf der L148 zwischen Wadern und Nunkirchen, in Höhe Einmündung nach Bardenbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Linienbus. Der Linienbus befuhr die Waderner Straße aus Richtung Bardenbach kommend zur Einmündung L148 und beabsichtigte nach links auf die L148, in Fahrtrichtung Nunkirchen, einzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Motorrad mit TR-Kreiskennung, welches die L148 aus Richtung Nunkirchen kommend, in Fahrtrichtung Wadern befuhr. Der 41-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Lebach eingeliefert. Sein Zustand ist nach derzeitigem Stand stabil. Der 48-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls in das Krankenhaus Lebach verbracht, welches er nach kurzzeitiger Behandlung wieder verlassen konnte. Während des Unfalls befanden sich 9 Insassen in dem Linienbus, welche unverletzt blieben. Zwecks Spurensicherung am Unfallort und an den Unfallfahrzeugen wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, ein Sachverständiger beauftragt. Zur Unfallursache können nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der L148 bis ca. 18:20 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

