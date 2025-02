POL-PPRP: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag, den 08.02.2025, zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße in Ludwigshafen am Rhein ein. Hier betraten und durchwühlten die Täter eine der Wohnungen des Hauses. Die Täter haben unter anderem Schmuck, Uhren und Gold entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Bleichstraße gesehen? ...

