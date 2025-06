Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 1. Betrunkener/aggressiver Beifahrer landet im Polizeigewahrsam 2. Betrunkener Traktorfahrer baut Verkehrsunfall

Wadern (ots)

1. Betrunkener/aggressiver Beifahrer landet im Polizeigewahrsam

Am Samstag, den 07.06.25, bemerkte ein Streifenwagenkommando der Polizeiinspektion Nordsaarland im Bereich Weiskirchen im Rahmen der Streifentätigkeit, dass sich der männliche Beifahrer eines Pkw beim Erblicken des Streifenwagens aus dem Fenster lehnte und den Mittelfinger zeigte. Daraufhin beabsichtigte das Kommando eine Kontrolle des Fahrzeugs durchzuführen, wobei die Fahrzeugführerin ihren Pkw sofort anhielt. Der Beifahrer stürmte aus dem Pkw, schlug mehrfach auf den Streifenwagen und beleidigte die eingesetzten Beamten. In der Folge kam es zu weiteren Aggressionen seitens des Beschuldigten. Neben Schlägen gegen den Streifenwagen, versuchte er die Beifahrertür zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Des Weiteren bedrohte er die eingesetzten Beamten. Mithilfe hinzugezogener Unterstützungskräfte konnte der Beschuldigte folglich in Gewahrsam genommen und zur hiesigen Dienststelle verbracht werden. Es konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte stark alkoholisiert war, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch einen Arzt entnommen wurde. Zudem wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Nordsaarland zugeführt, welches er derart verunreinigte, was eine Sonderreinigung von Nöten machte.

Gegen den Beschuldigten werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

2. Betrunkener Traktorfahrer baut Verkehrsunfall

Am späten Samstagabend (07.06.25) kam es im Bereich Nohfelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein stark alkoholisierter Traktorfahrer einen Verbindungsweg und kollidierte vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung mit einem in gleicher Fahrtrichtung am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Der stehende Pkw war mit 3 Personen besetzt. Infolge des Unfallgeschehens wurde jedoch niemand verletzt. Im Anschluss wurde der Fahrer des Traktors zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen wurde. Der Führerschein des Traktorfahrers wurde durch die Polizei sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell