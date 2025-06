Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Biker ringt nach Verkehrsunfall mit Pkw um sein Leben

L 374 zwischen Brotdorf und Hausbach (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 374 zwischen den Ortslagen Losheim-Hausbach und Merzig-Jungenwäldchen ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Bei starkem Regen kollidierte der 42-jährige Kradfahrer mit einem abbiegenden Pkw derart, dass der Biker nach dem Zusammenstoß über den Pkw geschleudert wurde und am Fahrbahnrand zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin des Pkw beabsichtigte in einen Feld- bzw. Wirtschaftsweg abzubiegen und übersah laut eigenen Angaben den entgegenkommenden Motorradfahrer. Das Krad sowie der Pkw wurden total beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer wurde nach erster medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen schwebt der Kradfahrer aus dem LK Merzig-Wadern in Lebensgefahr.

Zur Gewährleistung einer möglichst detaillierten Verkehrsunfallaufnahme sowie zum Zwecke eines beweissicheren Strafverfahrens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell